Зеленский поделился, сколько покушений на жизнь ему пришлось пережить

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: The Sun

На протяжении войны России против Украины на жизнь президента Зеленского было совершено около пяти или шести покушений. Таким образом, захватчики пытаются реализовать план по смене власти в Украине.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Sun.

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На жизнь президента был совершен ряд покушений

"Первая попытка очень интересна, когда она первая. Сначала люди не знают, что делать, и это выглядит очень страшно", — поделился воспоминаниями Зеленский.

По словам главы государства, в целом разведка сообщила ему о пяти или шести покушениях на его жизнь.

"Потом просто разведка делится с вами подробностями новых попыток покушений. Что прибыла еще одна группа, чтобы осуществить это", — рассказал глава государства.

Зеленский также отметил, что его пытаются отстранить от власти и не обязательно путем физического уничтожения.

"Они пытаются отстранить меня от власти. Не обязательно путем уничтожения. Пытаются также реализовать план "Майдана-3", — пояснил президент.

Ранее мы рассказывали, что Украина находится в центре глобальных рисков возникновения Третьей мировой войны. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами 20 ноября заявил, что "война не закончится так быстро, как хотелось". На фронте идут бои, и это не кино, а страшные реалии.