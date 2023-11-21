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Зеленский поделился, сколько покушений на жизнь ему пришлось пережить

21 ноября 2023 09:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский поделился, сколько покушений на жизнь ему пришлось пережить
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: The Sun
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На протяжении войны России против Украины на жизнь президента Зеленского было совершено около пяти или шести покушений. Таким образом, захватчики пытаются реализовать план по смене власти в Украине.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Sun.

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"Первая попытка очень интересна, когда она первая. Сначала люди не знают, что делать, и это выглядит очень страшно", — поделился воспоминаниями Зеленский.

По словам главы государства, в целом разведка сообщила ему о пяти или шести покушениях на его жизнь.

"Потом просто разведка делится с вами подробностями новых попыток покушений. Что прибыла еще одна группа, чтобы осуществить это", — рассказал глава государства.

Зеленский также отметил, что его пытаются отстранить от власти и не обязательно путем физического уничтожения.

"Они пытаются отстранить меня от власти. Не обязательно путем уничтожения. Пытаются также реализовать план "Майдана-3", — пояснил президент.

Ранее мы рассказывали, что Украина находится в центре глобальных рисков возникновения Третьей мировой войны. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами 20 ноября заявил, что "война не закончится так быстро, как хотелось". На фронте идут бои, и это не кино, а страшные реалии.

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