Зеленський поділився, скільки замахів на життя йому довелося пережити

Президент України Володимир Зеленський. Фото: The Sun

Протягом війни Росії проти України на життя президента Зеленського було здійснено близько п'яти чи шести замахів. Таким чином загарбники намагаються реалізувати план щодо зміни влади в Україні.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Sun.

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На життя президента було скоєно низку замахів

"Перша спроба дуже цікава, коли вона перша. Спочатку люди не знають, що робити, і це виглядає дуже страшно", — поділився спогадами Зеленський.

За словами глави держави, загалом розвідка повідомила йому про п'ять чи шість замахів на його життя.

"Потім просто розвідка ділиться з вами подробицями нових спроб замахів. Що от прибула ще одна група, щоб здійснити це", — розповів глава держави.

Зеленський також наголосив, що його намагаються усунути від влади і не обов'язково шляхом фізичного знищення.

"Вони намагаються усунути мене від влади. Не обов'язково шляхом знищення. Намагаються також реалізувати план щодо "Майдану-3", — пояснив президент.

Раніше ми розповідали, що україна знаходиться в центрі глобальних ризиків виникнення Третьої світової війни. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами 20 листопада заявив, що "війна не закінчиться так швидко, як хотілося". На фронті йдуть бої і це не кіно, а страшні реалії.