Зеленський поділився, скільки замахів на життя йому довелося пережити
Протягом війни Росії проти України на життя президента Зеленського було здійснено близько п'яти чи шести замахів. Таким чином загарбники намагаються реалізувати план щодо зміни влади в Україні.
Про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Sun.
На життя президента було скоєно низку замахів
"Перша спроба дуже цікава, коли вона перша. Спочатку люди не знають, що робити, і це виглядає дуже страшно", — поділився спогадами Зеленський.
За словами глави держави, загалом розвідка повідомила йому про п'ять чи шість замахів на його життя.
"Потім просто розвідка ділиться з вами подробицями нових спроб замахів. Що от прибула ще одна група, щоб здійснити це", — розповів глава держави.
Зеленський також наголосив, що його намагаються усунути від влади і не обов'язково шляхом фізичного знищення.
"Вони намагаються усунути мене від влади. Не обов'язково шляхом знищення. Намагаються також реалізувати план щодо "Майдану-3", — пояснив президент.
Раніше ми розповідали, що україна знаходиться в центрі глобальних ризиків виникнення Третьої світової війни. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами 20 листопада заявив, що "війна не закінчиться так швидко, як хотілося". На фронті йдуть бої і це не кіно, а страшні реалії.
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