Зеленский сегодня посетит саммит в Греции: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В понедельник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит в Греции по поводу Балкан.

Об этом сообщает телеканал N1.

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Известно, что встреча пройдет в греческих Афинах. Кроме главы украинского государства, саммит посетят лидеры стран Западных Балкан и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

На саммите, в частности, будут обсуждаться европейская интеграция Балкан, энергетическая безопасность региона и Юго-Восточной Европы. Кроме того, участники встречи прокомментируют санкции против РФ, которые не ввела Сербий и ее диалог с Республикой Косово.

Сообщается, что Владимир Зеленский также будет присутствовать среди гостей неформального ужина. Его пригласил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Напомним, в воскресенье, 20 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры обсудили ситуацию на поле боя и побывали на базе ВВС страны, где ознакомились с особенностями эксплуатации и обслуживания истребителей F-16.

Добавим, что после поездки в Нидерланды глава государства прилетел в Данию. Основная тема обсуждения — поставка истребителей F-16 Украине.