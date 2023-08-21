Зеленський сьогодні відвідає саміт у Греції: що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У понеділок, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідає саміт у Греції щодо Балкан.

Про це повідомляє телеканал N1.

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Відомо, що зустріч відбудеться у грецьких Афінах. Окрім глави української держави, саміт відвідають лідери країн Західних Балкан та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На саміті, зокрема, обговорюватимуть європейську інтеграцію Балкан, енергетичну безпеку регіону та Південно-Східної Європи. Окрім цього, учасники зустрічі прокоментують санкції проти РФ, які не запровадила Сербій та її діалог з Республікою Косово.

Повідомляється, що Володимир Зеленський також буде присутній серед гостей неформальної вечері. Його запросив грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, у неділю, 20 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Лідери обговорили ситуацію на полі бою та побували на базі ВПС країни, де ознайомилися з особливостями експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

Додамо, що після поїздки до Нідерландів глава держави прилетів до Данії. Основна тема обговорення — постачання винищувачів F-16 Україні.