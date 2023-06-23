Зеленский срочно поручил Залужному уволить скандального одесского военкома

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: google.com

Сегодня, 23 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего. По окончании украинский гарант срочно поручил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить одесского военкома, которому приписывают покупку элитного имущества в Испании.

Об этом сообщает Владимир Зеленский на своей Telegram-странице.

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"Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна. Дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком" и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев", — написал Зеленский.

Зеленский провел заседание Ставки

Отмечается, что в ходе обсуждения остро встали вопросы оборонно-наступательных операций, поставки оружия, контрактов с партнерами, темпы роста производства в украинском ОПК.

"Заслушал всех командующих. Генералы Залужный, Сырский, Тарновский, Москалев. Доклад командующего Военно-Морскими силами вице-адмирала Неежпапы. Доклад Службы безопасности Украины, генерал Малюк. Доклад министра иностранных дел Украины Кулебы и министра обороны Украины Резникова", – отметил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что в Испании нашли виллу военкома из Одеской области. Скандал разворачивается вокруг военного комиссара из Одессы , купившего во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи недвижимость в Испании.

Добавим, скадал вокруг военкома из Одеской области, который приобрел во время войны виллу в Испании за почти 4 миллиона евро, набирает обороты. Как оказалось, на покупке имения семья не остановилась.

Расследование дела по скандальному военкому Евгению Борисову, которое проводит Государственное бюро расследований, получило новые подробности. Как оказалось, военный отдыхал в конце прошлого года в Испании.