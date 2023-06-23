Зеленський терміново доручив Залужному звільнити скандального одеського військкома

Президент України Володимир Зеленський. Фото: google.com

Сьогодні, 23 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача. По закінченню український гарант терміново доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити одеського військкома, якому приписують купівлю елітного майна в Іспанії.

Про це повідомляє Володимир Зеленський на своїй Telegram-сторінці.

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"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна. Дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті", — написав Зеленський.

Зеленський провів засідання Ставки

Зазначається, що під час обговорень гостро постало питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами, темпи зростання виробництва в українському ОПК.

"Заслухав усіх командувачів. Генерали Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов. Доповідь командувача Військово-Морських сил віце-адмірала Неїжпапи. Доповідь Служби безпеки України, генерал Малюк. Доповідь міністра закордонних справ України Кулеби та міністра оборони України Резнікова. Доповідь міністра стратегпрому Камишіна", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Іспанії знайшли віллу військкома з Одещини. Скандал розгортається навколо військового комісару з Одеси, який придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

Додамо, скадал навколо військкома з Одещини, який придбав собі під час війни віллу в Іспанії за майже 4 мільйони євро, набирає обертів. Як виявилося, на купівлі маєтку родина Борисових не зупинилась.

Розслідування справи щодо скандального військкома Євгена Борисова, яке проводить Державне бюро розслідувань, отримало нові подробиці. Як виявилось, військовий відпочивав наприкінці минулого року в Іспанії.