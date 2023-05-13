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Зеленский в Италии объявил о важных решениях по защите неба

13 мая 2023 18:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский в Италии объявил о важных решениях по защите неба
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита Италии. Фото: ОП
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил ряд важных решений во время официального визита в Италию. В частности, речь идет о защите украинского неба.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.

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Что сказал Президент

Зеленский заявил, что после переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой достигнут консенсус по защите неба Украины.

Однако конкретные решения украинский Президент пока не озвучил.

"Сегодня мы обсудили наше сотрудничество безопасности, военное. Есть очень важные решения по защите нашего неба. Второе - реализация формулы мира, о которой мы несколько раз говорили с Джорджией", — сказал Зеленский.

Кроме этого, Владимир Зеленский заявил, что был обсужден вопрос взаимодействия в Европе.

"Третье, о чем мы говорили — это взаимодействие в Европе. Италия сделала важную вещь, усилив свою энергетическую независимость от России. Один из элементов этого — это санкции. Мы обсудили европейскую интеграцию, для нас большая мотивация быть среди равных, стать членами ЕС. Спасибо за поддержку", — сказал Президент.

 

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.

А уже завтра, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию. Это произойдет в первый раз после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

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