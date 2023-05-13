Зеленський у Італії оголосив про важливі рішення щодо захисту неба

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту Італії. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський оголосив низку важливих рішень під час офіційного візиту в Італії. Зокрема, мова йде про захист українського неба.

Про це він заявив під час прес-конференції із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.

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Зеленський заявив, що після перемовин з президентом Італії Серджо Маттареллою досягнуто консенсусу щодо захисту неба України.



Однак конкретних рішень український Президент поки що не озвучив.

"Сьогодні ми обговорили нашу безпекову співпрацю, військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба.Друге - реалізація формули миру, про яку ми кілька разів говорили з Джорджією", — сказав Зеленський.

Окрім цього, Володимир Зеленсикй заявив, що було обговорено питання взаємодії в Європі.

"Третє, про що ми говорили, - це взаємодія в Європі. Італія зробила важливу річ, посиливши свою енергетичну незалежність від Росії... Один з елементів цього - це санкції. Ми обговорили європейську інтеграцію, для нас велика мотивація бути серед рівних, стати членами ЄС. Дякую за підтримку", — сказав Президент.

Нагадаємо, раніше ми писали, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

А вже завтра, 14 травня, президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Це відбудеться вперше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.