Зеленский в кабине F-16: украинцы "бомбят" соцсети новыми мемами
Президент Украины Владимир Зеленский посидел в кабине истребителя F-16 . Следуя давней традиции, украинцы отреагировали на это событие очередными мемами.
Десятки веселых картинок стали распространяться в социальных сетях.
Мемы с истребителем F-16 и Зеленским
В соцсетях украинцы по-доброму шутят по поводу пребывания Зеленского в кабине истребителя F-16 вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
Также украинцы не забыли посмеяться над вероятной реакцией Путина и россиян на это фото.
Были и другие веселые шутки, спровоцированные пребыванием Зеленского в кабине F-16 и передачей этих истребителей Украине.
Ранее мы сообщали, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Уже после завершения тренировок украинских пилотов истребители прибудут в Украину.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Нидерландами по истребителям F-16. То есть, возможно, скоро истребители будут в украинском небе.