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Зеленский в кабине F-16: украинцы "бомбят" соцсети новыми мемами

21 августа 2023 00:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский в кабине F-16: украинцы "бомбят" соцсети новыми мемами
Зеленский в кабине истребителя F-16 с премьер-министром Дании. Фото: АА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский посидел в кабине истребителя F-16 . Следуя давней традиции, украинцы отреагировали на это событие очередными мемами.

Десятки веселых картинок стали распространяться в социальных сетях.

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Мемы с истребителем F-16 и Зеленским

В соцсетях украинцы по-доброму шутят по поводу пребывания Зеленского в кабине истребителя F-16 вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Мемы с Зеленским в истребителе F-16. Фото: Telegram
Мемы с Зеленским в истребителе F-16. Фото: Telegram
Мемы с Зеленским в истребителе F-16. Фото: Telegram
Мемы с Зеленским в истребителе F-16. Фото: Telegram
Мемы с Зеленским в истребителе F-16. Фото: Telegram

Также украинцы не забыли посмеяться над вероятной реакцией Путина и россиян на это фото.

Мем о реакции россиян на Зеленского в истребителе F-16. Фото: Telegram
Мем о реакции россиян на Зеленского в истребителе F-16. Фото: Telegram

Были и другие веселые шутки, спровоцированные пребыванием Зеленского в кабине F-16 и передачей этих истребителей Украине.

Мемы о Зеленском в истребителе F-16. Фото: Telegram
Мемы о Зеленском в истребителе F-16. Фото: Telegram
Мемы о Зеленском в истребителе F-16. Фото: Telegram

Ранее мы сообщали, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Уже после завершения тренировок украинских пилотов истребители прибудут в Украину.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Нидерландами по истребителям F-16. То есть, возможно, скоро истребители будут в украинском небе.

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