Зеленський у кабіні F-16: українці "бомблять" соцмережі новими мемами
Президент України Володимир Зеленський посидів у кабіні винищувача F-16. Дотримуючись давньої традиції, українці відреагували на цю подію черговими мемами.
Десятки веселих картинок стали ширитися у соціальних мережах.
Меми з винищувачем F-16 і Зеленським
В соцмережах українці по доброму шуткують з приводу перебування Зеленського у кабіні винищувача F-16 разом з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Також українці не забули посміятися над імовірною реакцією Путіна і росіян на це фото.
Були і інші веселі жарти, спровоковані перебуванням Зеленського у кабіні F-16 та передачею цих винищувачів Україні.
Раніше ми повідомляли, Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Вже після завершення тренувань українських пілотів винищувачі прибудуть до України.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі.