Зеленський у кабіні F-16: українці "бомблять" соцмережі новими мемами

Зеленський у кабіні винищувача F-16 з прем'єр-міністеркою Данії. Фото: АА

Президент України Володимир Зеленський посидів у кабіні винищувача F-16. Дотримуючись давньої традиції, українці відреагували на цю подію черговими мемами.

Десятки веселих картинок стали ширитися у соціальних мережах.

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Меми з винищувачем F-16 і Зеленським

В соцмережах українці по доброму шуткують з приводу перебування Зеленського у кабіні винищувача F-16 разом з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Меми з Зеленським у винищувачі F-16. Фото: Telegram

Меми з Зеленським у винищувачі F-16. Фото: Telegram

Меми з Зеленським у винищувачі F-16. Фото: Telegram

Меми з Зеленським у винищувачі F-16. Фото: Telegram

Меми з Зеленським у винищувачі F-16. Фото: Telegram

Також українці не забули посміятися над імовірною реакцією Путіна і росіян на це фото.

Мем про реакцію росіян на Зеленського у винищувачі F-16. Фото: Telegram

Мем про реакцію росіян на Зеленського у винищувачі F-16. Фото: Telegram

Були і інші веселі жарти, спровоковані перебуванням Зеленського у кабіні F-16 та передачею цих винищувачів Україні.

Меми про Зеленського у винищувачі F-16. Фото: Telegram

Меми про Зеленського у винищувачі F-16. Фото: Telegram

Меми про Зеленського у винищувачі F-16. Фото: Telegram

Раніше ми повідомляли, Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Вже після завершення тренувань українських пілотів винищувачі прибудуть до України.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі.