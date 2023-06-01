Зеленский в новом обращении прокомментировал трагедию с закрытым укрытием в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть людей в Киеве из-за закрытого укрытия во время российского обстрела. Он заявил, что подобное никогда больше не должно повториться.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Украинский лидер выразил свои соболезнования родным и близким тех, чьи жизни забрали российские удары.

Он заявил, что власти делают максимум, чтобы защитить людей. По словам Зеленского, не было такой международной встречи или переговоров, на которых бы не поднимался вопрос ПВО для Украины.

Глава государства подчеркнул, что защита людей должна быть на всех уровнях. Зеленский сказал, что укрытия в Украине должны быть доступны.

"Никогда больше не должна повториться ситуация, как этой ночью в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие закрыто. Это обязанность представителей местной власти — очень конкретная обязанность — обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно. Больно видеть небрежное отношение к этой обязанности. Больно видеть потери", — сказал Зеленский.

По его словам, если обязанность на местах не выполняется, правоохранители должны привлекать виновных к ответственности.

Зеленский рассказал, что сегодня в Украине отмечается День защиты детей, однако РФ своим обстрелом убила ребенка.

"Но и в этот день Россия обстреливала наши города, от Харькова до Херсона, от Киева до Донбасса. Но... и этот день мы использовали по максимуму, чтобы приблизить поражение террористов. И этот день стал временем, когда мы приближаем ответственность России — каждого убийцы, каждого террориста", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги в Киеве пытаются попасть в укрытие. Однако оно было закрыто.

Также мы писали, что в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить председателя от должности.

Добавим, сегодня, 1 июня, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами европейских стран. Он поговорил с ними о коалиции истребителей.