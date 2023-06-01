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Зеленський у новому зверненні прокоментував трагедію із закритим укриттям в Києві

1 червня 2023 22:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський у новому зверненні прокоментував трагедію із закритим укриттям в Києві
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть людей у Києві через закрите укриття під час російського обстрілу. Він заявив, що подібне ніколи більше не повинно повторитися. 

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Український лідер висловив свої співчуття рідним і близьким тих, чиї життя забрали російські удари.

Він заявив, що влада робить максимум, щоб захистити людей. За словами Зеленського, не було такої міжнародної зустрічі або переговорів, на яких не підіймалося б питання ППО для України.

Глава держави наголосив, що захист людей повинен бути на всіх рівнях. Зеленський сказав, що укриття в Україні повинні бути доступними. 

"Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття зачинене. Це обовʼязок представників місцевої влади — дуже конкретний обовʼязок — забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. Боляче бачити недбале ставлення до цього обовʼязку. Боляче бачити втрати", — сказав Зеленський.

За його словами, якщо обовʼязок на місцях не виконується, то правоохоронці повинні притягати винних до відповідальності. 

Зеленський розповів, що сьогодні в Україні відзначається День захисту дітей, однак РФ своїм обстрілом вбила дитину. 

"Але і в цей день Росія обстрілювала наші міста, від Харкова до Херсона, від Києва до Донбасу. Але… і цей день ми використали по максимуму, щоб наблизити поразку терористів. І цей день став часом, коли ми наближаємо відповідальність Росії — кожного вбивці, кожного терориста", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги у Києві намагаються потрапити до укриття. Утім, воно було зачинене. 

Також ми писали, що в результаті нічного ракетного обстрілу по столиці 1 червня у Деснянському районі загинуло щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював відсторонити голову з посади. 

Додамо, сьогодні, 1 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідерами європейських країн. Він поговорив з ними про коаліцію винищувачів. 

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