Зеленский ввел сразу два пакета санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 23 ноября об экономических санкциях против 300 российских компаний. Подавляющее число подсанкционных компаний сформировывает русский энергетический комплекс.

Об этом говорится в указах №772 и №773 на официальном сайте главы государства.

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Отметим, что санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и запрет на выведение капитала за пределы Украины.

Указ №773. Источник: оф.сайт Владимира Зеленского

Согласно указу №773, пятилетние санкции ввели против ряда российских энергетических компаний:

"Вологодская областная энергетическая компания";

"Омскоелектро";

"Россети Ленэнерго";

"Дальневосточная энергетическая управляющая компания — Генерация Сети".

Также в список попали:

"Московская энергетическая дирекция";

"Салехардэнерго";

"ЛОЭСК Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области";

"Волгоградоблелектро";

"Московская областная энергосетевая компания";

"Россети Кубань"

и ряд других.

Кроме этого, санкции ввели против захваченных боевиками ДНР топливно-энергетических комплексов и предприятий, например:

"Шахта им. О.Ф. Засядько";

"Союзэнергоиндустрия";

"Союзэнергопроект"

и ряд других.

Этим же указом были введены десятилетние санкции против 87 физлиц из Украины и России. Полный перечень здесь.

Указом №772 десятилетние санкции вводятся против граждан России, Кипра, Швейцарии, Великобритании, Узбекистана и Белоруссии. Полный перечень здесь.

Указ №773. Источник: оф.сайт Владимира Зеленского

В десятилетний санкционный список также попал ряд компаний из ОАЭ, России, Узбекистана, Кипра, Турции, Китая и Мальты. Полный перечень здесь.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил законопроект в Верховную Раду, направленный на введение секторальных санкций на 50 лет против России и Беларуси, сфокусированных на оборонно-промышленном секторе. Вчера Верховная Рада поддержала инициативу президента.