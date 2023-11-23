Зеленский ввел сразу два пакета санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 23 ноября об экономических санкциях против 300 российских компаний. Подавляющее число подсанкционных компаний сформировывает русский энергетический комплекс.
Об этом говорится в указах №772 и №773 на официальном сайте главы государства.
Зеленский ввел санкции против российской энергетики
Отметим, что санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и запрет на выведение капитала за пределы Украины.
Согласно указу №773, пятилетние санкции ввели против ряда российских энергетических компаний:
- "Вологодская областная энергетическая компания";
- "Омскоелектро";
- "Россети Ленэнерго";
- "Дальневосточная энергетическая управляющая компания — Генерация Сети".
Также в список попали:
- "Московская энергетическая дирекция";
- "Салехардэнерго";
- "ЛОЭСК Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области";
- "Волгоградоблелектро";
- "Московская областная энергосетевая компания";
- "Россети Кубань"
и ряд других.
Кроме этого, санкции ввели против захваченных боевиками ДНР топливно-энергетических комплексов и предприятий, например:
- "Шахта им. О.Ф. Засядько";
- "Союзэнергоиндустрия";
- "Союзэнергопроект"
и ряд других.
Этим же указом были введены десятилетние санкции против 87 физлиц из Украины и России. Полный перечень здесь.
Указом №772 десятилетние санкции вводятся против граждан России, Кипра, Швейцарии, Великобритании, Узбекистана и Белоруссии. Полный перечень здесь.
В десятилетний санкционный список также попал ряд компаний из ОАЭ, России, Узбекистана, Кипра, Турции, Китая и Мальты. Полный перечень здесь.
Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил законопроект в Верховную Раду, направленный на введение секторальных санкций на 50 лет против России и Беларуси, сфокусированных на оборонно-промышленном секторе. Вчера Верховная Рада поддержала инициативу президента.
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