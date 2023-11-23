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Зеленский ввел сразу два пакета санкций против России

23 ноября 2023 18:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский ввел сразу два пакета санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Офис президента
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 23 ноября об экономических санкциях против 300 российских компаний. Подавляющее число подсанкционных компаний сформировывает русский энергетический комплекс.

Об этом говорится в указах №772 и №773 на официальном сайте главы государства.

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Зеленский ввел санкции против российской энергетики

Отметим, что санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и запрет на выведение капитала за пределы Украины.

Зеленский ввел санкции против энергетических компаний из РФ.
Указ №773. Источник: оф.сайт Владимира Зеленского

Согласно указу №773, пятилетние санкции ввели против ряда российских энергетических компаний:

  • "Вологодская областная энергетическая компания";
  • "Омскоелектро";
  • "Россети Ленэнерго";
  • "Дальневосточная энергетическая управляющая компания — Генерация Сети".

Также в список попали:

  • "Московская энергетическая дирекция";
  • "Салехардэнерго";
  • "ЛОЭСК Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области";
  • "Волгоградоблелектро";
  • "Московская областная энергосетевая компания";
  • "Россети Кубань"

и ряд других.

Кроме этого, санкции ввели против захваченных боевиками ДНР топливно-энергетических комплексов и предприятий, например:

  • "Шахта им. О.Ф. Засядько";
  • "Союзэнергоиндустрия";
  • "Союзэнергопроект"

и ряд других.

Этим же указом были введены десятилетние санкции против 87 физлиц из Украины и России. Полный перечень здесь.

Указом №772 десятилетние санкции вводятся против граждан России, Кипра, Швейцарии, Великобритании, Узбекистана и Белоруссии. Полный перечень здесь.

Зеленский ввел санкции против энергетических компаний из РФ.
Указ №773. Источник: оф.сайт Владимира Зеленского

В десятилетний санкционный список также попал ряд компаний из ОАЭ, России, Узбекистана, Кипра, Турции, Китая и Мальты. Полный перечень здесь.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил законопроект в Верховную Раду, направленный на введение секторальных санкций на 50 лет против России и Беларуси, сфокусированных на оборонно-промышленном секторе. Вчера Верховная Рада поддержала инициативу президента.

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