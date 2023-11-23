Зеленський запровадив одразу два пакети санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський своїми указами ввів у дію рішення РНБО від 23 листопада про економічні санкції проти 300 російських компаній. Переважна кількість підсанкційних компаній формує російський енергетичний комплекс.

Про це йдеться в указах №772 та №773 на офіційному сайті голови держави.

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Зазначимо, що санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та заборона виведенню капіталу за межі України.

Указ №773. Джерело: оф.сайт Володимира Зеленського

Згідно з указом №773, п'ятирічні санкції ввели проти низки російських енергетичних компаній:

"Вологодська обласна енергетична компанія";

"Омськелектро";

"Росмережі Лененерго";

"Далекосхідна енергетична керівна компанія — ГенераціяМережі".

Також до списку потрапили:

"Московська енергетична дирекція";

"Салехарденерго";

"ЛОЕСК Електричні мережі Санкт-Петербурга та Ленінградської області";

"Волгоградоблелектро";

"Московська обласна енергомережева компанія";

"Росмережі Кубань"

та низка інших.

Крім цього, санкції запровадили проти захоплених бойовиками ДНР паливо-енергетичних комплексів та підприємств, наприклад:

"Шахта ім. О.Ф. Засядька";

"Союзенергоіндустрія";

"Союзенергопроєкт"

та низки інших.

Цим же указом було запроваджено десятирічні санкції проти 87 фізосіб з України та Росі. Повний перелік тут.

Указом №772 десятирічні санкції вводяться проти громадян Росії, Кіпру, Швейцарії, Великої Британії, Узбекистану та Білорусі. Повний перелік тут.

Указ №773. Джерело: оф.сайт Володимира Зеленського

У десятирічний санкційний лист також потрапила низка компаній з ОАЕ, Росії, Узбекистану, Кіпру, Туреччини, Китаю та Мальти. Повний перелік тут.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський запропонував законопроєкт до Верховної Ради, спрямований на запровадження секторальних санкцій на 50 років проти Росії та Білорусі, сфокусованих на оборонно-промисловому секторі. Вчора Верховна Рада підтримала ініціативу президента.