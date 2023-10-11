Главные новости Украины и мира за 10 октября

Зеленский в Румынии, обыски у мэра Мукачево и выход РФ из ядерного договора: новости 10 октября
Во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Иоханнисом, а у мэра Мукачево СБУ и НАБУ провели обыски. Также в этот день стало известно, что государство-террорист Россия заявило о намерении выйти из договора о запрещении ядерных испытаний.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 10 октября, которые вы могли пропустить.
Зеленский провел переговоры с президентом Румынии: какие темы обсуждали
Во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Румынии. В частности, глава государства провел переговоры с румынским лидером Клаусом Иоханнисом.
СБУ и НАБУ проводят обыски у мэра Мукачева, продавшего землю криминальному авторитету
Во вторник, 10 октября, Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины провели обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги. Он продал коммунальную землю криминальному авторитету со скидкой в 100 млн грн.
Россия выходит из договора о запрете ядерных испытаний
В России снова пытаются запугивать ядерным оружием. В этот раз в Кремле хотят выйти из договора о запрете ядерных испытаний.
ЗРК Patriot и не только: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины
Во вторник, 10 октября, Министерство обороны Германии объявило о предоставлении Украине "зимнего пакета" военной помощи. Его общая стоимость составляет около 1 млрд евро.
Более актуальные новости Украины и мира читайте на нашем сайте Новини.LIVE!