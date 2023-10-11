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Зеленский в Румынии, обыски у мэра Мукачево и выход РФ из ядерного договора: новости 10 октября

11 октября 2023 08:30
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Козюк Татьяна
редактор
Главные новости Украины и мира за 10 октября
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Иоханнис. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Иоханнисом, а у мэра Мукачево СБУ и НАБУ провели обыски. Также в этот день стало известно, что государство-террорист Россия заявило о намерении выйти из договора о запрещении ядерных испытаний.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 10 октября, которые вы могли пропустить.

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Зеленский провел переговоры с президентом Румынии: какие темы обсуждали

Во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Румынии. В частности, глава государства провел переговоры с румынским лидером Клаусом Иоханнисом.

Визит Зеленского в Румынию
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Иоганнис. Фото: ОП

СБУ и НАБУ проводят обыски у мэра Мукачева, продавшего землю криминальному авторитету

Во вторник, 10 октября, Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины провели обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги. Он продал коммунальную землю криминальному авторитету со скидкой в 100 млн грн.

Обыски в мэра Мукачево
Правоохранитель и мэр Мукачево. Фото: СБУ

Россия выходит из договора о запрете ядерных испытаний

В России снова пытаются запугивать ядерным оружием. В этот раз в Кремле хотят выйти из договора о запрете ядерных испытаний.

РФ выходит из договора о ядерных испытаниях
Российская ядерная ракета "Тополь-М" на полигоне РВСН. Фото: росСМИ

ЗРК Patriot и не только: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Во вторник, 10 октября, Министерство обороны Германии объявило о предоставлении Украине "зимнего пакета" военной помощи. Его общая стоимость составляет около 1 млрд евро.

Военная помощь Германии
ЗРК Patriot. Фото иллюстративное: google

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