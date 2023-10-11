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Зеленський в Румунії, обшуки в мера Мукачева та вихід РФ з ядерного договору: новини 10 жовтня

11 жовтня 2023 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Головні новини України та світу за 10 жовтня
Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, а у мера Мукачева СБУ та НАБУ провели обшуки. Також у цей день стало відомо, що держава-терорист Росія заявила про намір вийти з договору про заборону ядерних випробувань.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 10 жовтня, які ви могли пропустити.

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Зеленський провів переговори з президентом Румунії: які теми обговорювали

У вівторок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Румунії. Зокрема, глава держави провів переговори з румунським лідером Клаусом Йоганнісом. 

Візит Зеленського в Румунію
Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс. Фото: ОП

СБУ та НАБУ проводять обшуки в мера Мукачева, який продав землю кримінальному авторитету

У вівторок, 10 жовтня, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України провели обшуки в мера Мукачева Андрія Балоги. Він продав комунальну землю кримінальному авторитету зі знижкою у 100 млн грн.

Обшуки в мера Мукачева
Правоохоронець та мер Мукачева. Фото: СБУ

Росія виходить з договору про заборону ядерних випробувань

В Росії знову намагаються залякувати ядерною зброєю. Цього разу в Кремлі хочуть вийти з договору про заборону ядерних випробувань.

РФ виходить з договору про ядерні випробування
Російська ядерна ракета "Тополь-М" на полігоні РВСП. Фото: росЗМІ

ЗРК Patriot і не тільки: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України

У вівторок, 10 жовтня, Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання Україні "зимового пакету" військової допомоги. Його загальна вартість становить близько 1 мільярд євро.

Військова допомога Німеччини
ЗРК Patriot. Фото ілюстративне: google

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