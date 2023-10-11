Головні новини України та світу за 10 жовтня

Зеленський в Румунії, обшуки в мера Мукачева та вихід РФ з ядерного договору: новини 10 жовтня
У вівторок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, а у мера Мукачева СБУ та НАБУ провели обшуки. Також у цей день стало відомо, що держава-терорист Росія заявила про намір вийти з договору про заборону ядерних випробувань.
Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 10 жовтня, які ви могли пропустити.
Зеленський провів переговори з президентом Румунії: які теми обговорювали
У вівторок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Румунії. Зокрема, глава держави провів переговори з румунським лідером Клаусом Йоганнісом.
СБУ та НАБУ проводять обшуки в мера Мукачева, який продав землю кримінальному авторитету
У вівторок, 10 жовтня, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України провели обшуки в мера Мукачева Андрія Балоги. Він продав комунальну землю кримінальному авторитету зі знижкою у 100 млн грн.
Росія виходить з договору про заборону ядерних випробувань
В Росії знову намагаються залякувати ядерною зброєю. Цього разу в Кремлі хочуть вийти з договору про заборону ядерних випробувань.
ЗРК Patriot і не тільки: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України
У вівторок, 10 жовтня, Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання Україні "зимового пакету" військової допомоги. Його загальна вартість становить близько 1 мільярд євро.
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