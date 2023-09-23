Зеленский в США, удар по Севастополю, заявление Дуды об оружии: главные новости 22 сентября

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В пятницу, 22 сентября, завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему его страна не будет передавать оружие Украине. Также следует знать, что Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 22 сентября, которые вы могли пропустить.

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Итоги визита Зеленского в США: все, что нужно знать

В пятницу, 22 сентября, завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в США. На полях Генассамблеи ООН он провел ряд встреч с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом.

О какой поддержке Украины удалось договориться и как прошла поездка Зеленского — в итоговом сюжете Новини.LIVE с места происшествия.

Владимир Зеленский на неделе высокого уровня. Фото: из открытых источников

Дуда объяснил, почему Польша не будет передавать оружие Украине

Польша не может передать Украине новое оружие, которое сейчас покупает для польской армии на миллиарды долларов. Это вооружение необходимо для укрепления безопасности Польши и не предназначено ни для кого другого.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Polskie Radio

В Севастополе оккупанты сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

В Севастополе оккупанты сообщили о ракетном ударе по штабу Черномосского флота. Россияне пытались справиться с пожаром, возникшим в результате удара.

Всего в городе было слышно три мощных взрыва. Над городом был виден черный дым — со стороны центрального холма Севастополя. Также были слышны сирены машин скорой помощи.

Результаты взрыва в Севастополе. Фото: соцсети

Россияне обстреляли Кременчуг: есть погибшие и раненые

В пятницу, 22 сентября, российские террористы обстреляли город Кременчуг в Полтавской области, попав в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Обломки вражеской ракеты. Фото иллюстративное: google

США передадут Украине ракеты ATACMS, — NBC News

Соединенные Штаты передадут Украине "небольшое количество" ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с РФ. Когда именно сделают публичное объявление и доставят вооружение, пока неизвестно.

Ракеты ATACMS. Фото иллюстративное: google

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