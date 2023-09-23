Зеленський в США, удар по Севастополю, заява Дуди про зброю: головні новини 22 вересня

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У п'ятницю, 22 вересня, завершився візит президента України Володимира Зеленського у США, а президент Польщі Анджей Дуда пояснив, чому його країна не буде передавати зброю Україні. Також варто знати, що Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 22 вересня, які ви могли пропустити.

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Підсумки візиту Зеленського до США: все, що потрібно знати

У п’ятницю, 22 вересня, завершився візит президента України Володимира Зеленського у США. На полях Генасамблеї ООН він провів низку зустрічей зі світовими лідерами, зокрема і з президентом США Джо Байденом.

Про яку підтримку України вдалося домовитися і як пройшла поїздка Зеленського — у підсумковому сюжеті Новини.LIVE з місця події.

Володимир Зеленський на тижні високого рівня. Фото: з відкритих джерел

Дуда пояснив, чому Польща не буде передавати зброю Україні

Польща не може передати Україні нову зброю, яку вона зараз купує для польської армії на мільярди доларів. Це озброєння необхідне для зміцнення безпеки Польщі і не призначене ні для кого іншого.

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Polskie Radio

У Севастополі окупанти повідомили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту

В Севастополі окупанти повідомили про ракетний удар по штабу Чорномоського флоту. Росіяни намагалися впоратися з пожежею, яка виникла внаслідок удару.

Загалом у місті було чутно три потужні вибухи. Над містом видно чорний дим — з боку центрального пагорба Севастополя. Також було чути сирени машин швидкої допомоги.

Наслідки вибуху в Севастополі. Фото: соцмережі

Росіяни обстріляли Кременчук: є загиблі та поранені

У п'ятницю, 22 вересня, російські терористи обстріляли місто Кременчук на Полтавщині, поціливши у цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та поранені.

Уламки ворожої ракети. Фото ілюстративне: google

США передадуть Україні ракети ATACMS, — NBC News

Сполучені Штати передадуть Україні "невелику кількість" ракет далекого радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з РФ. Коли саме зроблять публічне оголошення та доставлять озброєння, поки що невідомо.

Ракети ATACMS. Фото ілюстративне: google

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