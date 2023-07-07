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Зеленский: в Украине никогда не притесняли русскоязычных

7 июля 2023 02:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленский: в Украине никогда не притесняли русскоязычных
Владимир Зеленский в Чехии. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля был с официальным визитом в Болгарии и Чехии. В рамках рабочего визита в Чешскую Республику Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Чехии Петром Павелом.

Глава государства в Чехии пояснил, почему граждане Украины все больше переходят на украинский язык. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Прагу и переговоров с чешским коллегой Петром Павелом обсудили полномасштабную военную агрессию РФ.

Петр Павел заверил Владимира Зеленского, что Украина и дальше может рассчитывать на поддержку Чехии, как это было с первого дня полномасштабной российской агрессии.

Владимир Зеленский заявил, что Россия теряет своих поклонников и в Украине все больше людей переходит на украинский язык.

"На востоке, там в принципе было много русскоязычных. Южная часть Украины — там люди говорят, как на русском, так и на украинском языках. У нас не было вопросов. Харьков также говорил как на украинском, так и на русском. Все регионы о которых я вам сказал, ежедневно атакуются РФ. И почему Россия не имеет никакой поддержки? Потому что главный лозунг России, что они поддерживают людей, говорящих по-русски, умножен на ноль", — заявил Президент.

Президент также добавил, что россияне просто убивают наше население.

"Многие люди, которые говорили по-русски, переходят на украинский из-за этого. Такого единения в Украине никогда не было. Они не могут больше, они ненавидят их. Это важный момент. Кого-то вытеснять из-за языка: такого никогда в Украине не было", — подытожил глава страны.

Напомним, в Болгарии Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Силам обороны удалось освободить от оккупантов около 1900 населенных пунктов.

По его словам, Украине предстоит пройти еще очень непростой путь к полному освобождению своих территорий. Глава государства отметил, что победа может быть не в отдаленном времени, а довольно скоро.

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