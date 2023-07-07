Зеленський: в Україні ніколи не утискали російськомовних

Володимир Зеленський у Чехії. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський 6 липня був з офіційним візитом до Болгарії та Чехії. У межах робочого візиту до Чеської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чехії Петром Павелом.

Також глава держави у Чехії пояснив, чому громадяни все більше переходять на українську мову. Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Праги та переговорів із чеським колегою Петром Павелом обговорили повномасштабну військову агресію РФ.

Петр Павел запевнив Володимира Зеленського, що Україна й далі може розраховувати на підтримку Чехії, як це було з першого дня повномасштабної російської агресії.

Володимир Зеленський заявив, що Росія втрачає своїх прихидьників і в Україні все більше людей переходить на українську мову.

"На сході, там в принципі було багато російськомовних. Південна частина України — там люди розмовляють, як російською так і українською мовами. У нас не було питань. Харків також розмовляв як українською, так і російською. Усі регіони про які я вам сказав, щоденно атакуються РФ. І чому Росія не має ніякої підтримки? Тому що головне гасло Росії, що вони підтримують людей, які розмовляють російською, помножене на нуль", — заявив Президент.

Президент також додав, що росіяни просто вбивають наше населення.

"Багато людей, які розмовляли російською, переходять на українську через це. Такого єднання в Україні ніколи не було. Вони не можуть більше, вони ненавидять їх. Це важливий момент. Когось витісняти через мову: такого ніколи в Україні не було", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, у Болгарії Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Силам оборони вдалося звільнити від окупантів близько 1900 населених пунктів.

За його словами, Україні потрібно пройти ще дуже непростий шлях до повного звільнення своїх територій. Глава держави зазначив, що перемога може бути не у віддаленому часі, а доволі скоро.