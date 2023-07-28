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Зеленский ветировал закон о выделении 570 млн грн на строительство музея Голодомора

28 июля 2023 16:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский ветировал закон о выделении 570 млн грн на строительство музея Голодомора
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о дополнительном выделении 570 миллионов гривен в завершение строительства Национального музея Голодомора. Речь идет о законопроекте №9437.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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О чем идет речь в законопроекте

На заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за предоставление дополнительных средств для завершения строительства Национального музея Голодомора. Это решение поддержали 312 нардепов. Эти деньги должны были пойти на достройку мемориального комплекса, который находится в столице.

Однако такое решение возмутило украинцев, ведь тратить бюджетные средства таким образом неуместно во время войны.

Что должны были сделать на строительстве

Известно, что планировалось завершение реализации проекта первой очереди строительства в полном объеме, а именно должны были сделать:

  • технологический ствол с его гидроизоляцией;
  • благоустройство и освещение территории внутреннего двора;
  • возведение пандуса в парке;
  • внутренние отделочные работы в офисной части здания "Свеча памяти";
  • монтаж оборудования видеонаблюдения и наружного освещения.

Кроме того, планировалось:

  • ввод объекта в эксплуатацию;
  • выполнение возведения конструктивной части здания музея;
  • выполнение работы по строительству стен и перегородок в здании, отделка фасадов здания гранитом, монтаж прозрачных конструкций, системы озеленения кровли, магистральных трубопроводов дымоудаления и вентиляции, наружных инженерных сетей;
  • мощение гранитом пешеходного моста-аллеи и террасы;
  • обеспечение благоустройства территории, прилегающей к автостоянке музея со стороны Днепровского спуска;
  • возведение подпорных стен ПС-18, ПС-20, ПС-21;
  • выполнение благоустройства территории на холме у пешеходного моста.

Напомним, ранее Сенат Италии проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

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