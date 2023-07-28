Зеленський ветував закон про виділення 570 млн грн на будівництво музею Голодомору

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський ветував закон щодо додаткового виділення 570 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору. Мова йде про законопроєкт № 9437.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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На засіданні Верховної Ради депутати проголосували за надання додаткових коштів на завершення будівництва Національного музею Голодомору. Це рішення підтримали 312 нардепів. Ці гроші мали піти на добудову меморіального комплексу, який знаходиться у столиці.

Проте таке рішення обурило українців, адже витрачати бюджетні кошти таким чином недоречно під час війни.

Що повинні були зробити на будівництві

Відомо, що планувалося завершення реалізації проєкту першої черги будівництва в повному обсязі, а саме повинні були зробити:

технологічний ствол з його гідроізоляцією;

благоустрій та освітлення території внутрішнього двору;

зведення пандусу в парку;

внутрішні оздоблювальні роботи в офісній частині будівлі "Свіча пам’яті";

монтаж обладнання відеонагляду та зовнішнього освітлення.

Крім того, планувалося:

введення об’єкту в експлуатацію;

виконання зведення конструктивної частини будівлі музею;

виконання роботи зі зведення стін та перегородок в будівлі, оздоблення фасадів будівлі гранітом, монтаж прозорих конструкцій, системи озеленення покрівлі, магістральних трубопроводів димовидалення та вентиляції, зовнішніх інженерних мереж;

мощення гранітом пішохідного мосту-алеї та тераси;

забезпечення благоустрою території, прилеглої до автостоянки музею з боку Дніпровського узвозу;

зведення підпірних стін ПС-18, ПС-20, ПС-21;

виконання благоустрою території на пагорбі біля пішохідного мосту.

Нагадаємо, раніше Сенат Італії проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.