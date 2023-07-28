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Зеленський ветував закон про виділення 570 млн грн на будівництво музею Голодомору

28 липня 2023 16:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський ветував закон про виділення 570 млн грн на будівництво музею Голодомору
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський ветував закон щодо додаткового виділення 570 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору. Мова йде про законопроєкт № 9437.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Про що йдеться в законопроєкті

На засіданні Верховної Ради депутати проголосували за надання додаткових коштів на завершення будівництва Національного музею Голодомору. Це рішення підтримали 312 нардепів. Ці гроші мали піти на добудову меморіального комплексу, який знаходиться у столиці.

Проте таке рішення обурило українців, адже витрачати бюджетні кошти таким чином недоречно під час війни.

Що повинні були зробити на будівництві

Відомо, що планувалося завершення реалізації проєкту першої черги будівництва в повному обсязі, а саме повинні були зробити:

  • технологічний ствол з його гідроізоляцією;
  • благоустрій та освітлення території внутрішнього двору;
  • зведення пандусу в парку;
  • внутрішні оздоблювальні роботи в офісній частині будівлі "Свіча пам’яті";
  • монтаж обладнання відеонагляду та зовнішнього освітлення.

Крім того, планувалося:

  • введення об’єкту в експлуатацію;
  • виконання зведення конструктивної частини будівлі музею;
  • виконання роботи зі зведення стін та перегородок в будівлі, оздоблення фасадів будівлі гранітом, монтаж прозорих конструкцій, системи озеленення покрівлі, магістральних трубопроводів димовидалення та вентиляції, зовнішніх інженерних мереж;
  • мощення гранітом пішохідного мосту-алеї та тераси;
  • забезпечення благоустрою території, прилеглої до автостоянки музею з боку Дніпровського узвозу;
  • зведення підпірних стін ПС-18, ПС-20, ПС-21;
  • виконання благоустрою території на пагорбі біля пішохідного мосту.

Нагадаємо, раніше Сенат Італії проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.

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