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Зеленский отреагировал на ночную атаку "шахедов" на Украину и показал последствия

3 ноября 2023 09:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский отреагировал на ночную атаку "шахедов" на Украину и показал последствия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Этой ночью враг атаковал Украину около 40 "шахедами", большая часть из которых была сбита. Однако, к сожалению, были и попадания в нескольких областях.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Этой ночью было около сорока "шахедов". Большую половину сбито. Наша авиация, зенитчики, мобильные огневые группы — спасибо вам, воины, за каждое сбивание! Защитники неба работали результативно на территории десяти областей — Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской. Спасибо всем за внимательность! К сожалению, были и попадания. Предварительно – без жертв. Последствия ликвидируются. Харьков… Львовщина, Франковщина", — отметил Зеленский.

По его словам, Украина усиливает ПВО и мобильные огневые группы, потому что с приближением зимы оккупанты будут пытаться наносить больше вреда.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский показал, как украинские защитники героически противостоят российским оккупантам. При этом он отметил, что украинцы не должны забывать, сколько усилий прилагают люди для защиты страны.

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