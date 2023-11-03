Зеленський відреагував на нічну атаку "шахедів" на Україну та показав наслідки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Цієї ночі ворог атакував Україну близько 40 "шахедами", більшу частину з яких було збито. Проте, на жаль, були і влучання у кількох областях.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Цієї ночі було близько сорока "шахедів". Більшу половину збито. Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи — дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей — Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність! На жаль, були і влучання. Попередньо – без жертв. Наслідки ліквідовуються. Харків… Львівщина, Франківщина", — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна посилює ППО та мобільні вогневі групи, бо з наближенням зими окупанти будуть намагатись завдавати більше шкоди.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський показав, як українські захисники героїчно протистоять російським окупантам. При цьому він зазначив, що українці не повинні забувати, скільки зусиль докладають люди для захисту країни.