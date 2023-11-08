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Зеленский отреагировал на решение о переговорах о вступлении Украины в ЕС

8 ноября 2023 14:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский отреагировал на решение о переговорах о вступлении Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский назвал верным такой шаг Европы.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

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Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии

"Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг — Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной. Наше государство должно быть в Евросоюзе", — сказал он.

Президент подчеркнул, что украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны держат свое слово, развивая государственные институты.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Гарант поблагодарил Японию за ведущую роль в поддержке Украины во время ее председательства в G7.

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