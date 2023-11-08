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Зеленський відреагував на рішення про переговори щодо вступу України в ЄС

8 листопада 2023 14:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський відреагував на рішення про переговори щодо вступу України в ЄС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Президент України Володимир Зеленський назвав правильним такий крок Європи.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

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"Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок – Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Наша держава має бути у Євросоюзі", — сказав він.

Президент наголосив, що українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни дотримуються свого слова, розвиваючи державні інституції.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Гарант подякував Японії за провідну роль у підтримці України під час її головування в G7.

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