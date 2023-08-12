Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский отметил специалистов, которые занимаются разминированием Украины arrow

Зеленский отметил специалистов, которые занимаются разминированием Украины

12 августа 2023 21:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский отметил специалистов, которые занимаются разминированием Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский отметил специалистов, которые занимаются разминированием. Он отметил, что они очищают землю от следов российского террора.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

Читайте также:

Разминирование Украины

"За прошедшие сутки по всей стране работали 133 пиротехнических расчета. Больше всего — в Херсонской, Харьковской, Донецкой областях. Спасибо вам — каждому и каждой, кто очищает украинскую землю от следов российского террора!" — сказал Зеленский.

Глава государства особо отметил нескольких специалистов: Антон Волос, сапер отделения пиротехнических работ, Богдан Ольшевский, водитель-механик-сапер. Они работают в Аварийно-спасательном отряде спецназначения ГСЧС Луганской области. Сергей Сироштан, начальник группы пиротехнических работ, Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области. Зеленский поблагодарил их за работу.

Он также отметил сотрудников полиции: подполковник Валентин Мельник, подполковник Игорь Подлесный, полковник Ярослав Костив.

"По очереди руководили группами взрывотехнической службы — 10-15 групп — в Харьковской области. С сентября 22-го года и по настоящее время — на освобожденной от оккупанта территории. Очень эффективно. Спасибо вам!" — сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто работает ради безопасности Украины и тех, кто бьется ради нашего государства.

"Слава вам, воины! Слава всем, кто уничтожает оккупанта! Слава всем, кто поддерживает Украину!" — добавил Президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский опубликовал поразительные фото украинских защитников и защитниц. Глава государства заявил, что Украина гордится своими воинами.

Также мы писали, что в пятницу, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 12 августа: взрывы на Крымском мосту и падение самолета Су-30 в РФ

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз