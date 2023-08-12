Зеленский отметил специалистов, которые занимаются разминированием Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отметил специалистов, которые занимаются разминированием. Он отметил, что они очищают землю от следов российского террора.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Разминирование Украины

"За прошедшие сутки по всей стране работали 133 пиротехнических расчета. Больше всего — в Херсонской, Харьковской, Донецкой областях. Спасибо вам — каждому и каждой, кто очищает украинскую землю от следов российского террора!" — сказал Зеленский.

Глава государства особо отметил нескольких специалистов: Антон Волос, сапер отделения пиротехнических работ, Богдан Ольшевский, водитель-механик-сапер. Они работают в Аварийно-спасательном отряде спецназначения ГСЧС Луганской области. Сергей Сироштан, начальник группы пиротехнических работ, Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области. Зеленский поблагодарил их за работу.

Он также отметил сотрудников полиции: подполковник Валентин Мельник, подполковник Игорь Подлесный, полковник Ярослав Костив.

"По очереди руководили группами взрывотехнической службы — 10-15 групп — в Харьковской области. С сентября 22-го года и по настоящее время — на освобожденной от оккупанта территории. Очень эффективно. Спасибо вам!" — сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто работает ради безопасности Украины и тех, кто бьется ради нашего государства.

"Слава вам, воины! Слава всем, кто уничтожает оккупанта! Слава всем, кто поддерживает Украину!" — добавил Президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский опубликовал поразительные фото украинских защитников и защитниц. Глава государства заявил, что Украина гордится своими воинами.

Также мы писали, что в пятницу, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.