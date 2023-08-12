Зеленский отметил специалистов, которые занимаются разминированием Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отметил специалистов, которые занимаются разминированием. Он отметил, что они очищают землю от следов российского террора.
Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.
Разминирование Украины
"За прошедшие сутки по всей стране работали 133 пиротехнических расчета. Больше всего — в Херсонской, Харьковской, Донецкой областях. Спасибо вам — каждому и каждой, кто очищает украинскую землю от следов российского террора!" — сказал Зеленский.
Глава государства особо отметил нескольких специалистов: Антон Волос, сапер отделения пиротехнических работ, Богдан Ольшевский, водитель-механик-сапер. Они работают в Аварийно-спасательном отряде спецназначения ГСЧС Луганской области. Сергей Сироштан, начальник группы пиротехнических работ, Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области. Зеленский поблагодарил их за работу.
Он также отметил сотрудников полиции: подполковник Валентин Мельник, подполковник Игорь Подлесный, полковник Ярослав Костив.
"По очереди руководили группами взрывотехнической службы — 10-15 групп — в Харьковской области. С сентября 22-го года и по настоящее время — на освобожденной от оккупанта территории. Очень эффективно. Спасибо вам!" — сказал Зеленский.
Глава государства поблагодарил всех, кто работает ради безопасности Украины и тех, кто бьется ради нашего государства.
"Слава вам, воины! Слава всем, кто уничтожает оккупанта! Слава всем, кто поддерживает Украину!" — добавил Президент Украины.
Напомним, Владимир Зеленский опубликовал поразительные фото украинских защитников и защитниц. Глава государства заявил, что Украина гордится своими воинами.
Также мы писали, что в пятницу, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.