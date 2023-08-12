Зеленський відзначив фахівців, які займаються розмінуванням України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відзначив фахівців, які займаються розмінуванням. Він наголосив, що вони очищують землю від слідів російського терору.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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"Минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки. Найбільше — у Херсонській, Харківській, Донецькій областях. Дякую вам — кожному й кожній, хто очищує українську землю від слідів російського терору!" — сказав Зеленський.

Глава держави особливо відзначив декількох фахівців: Антон Волос, сапер відділення піротехнічних робіт, Богдан Ольшевський, водій-механік-сапер. Вони працюють в Аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС Луганської області. Сергій Сіроштан, начальник групи піротехнічних робіт, Головне управління ДСНС України в Херсонській області. Зеленський подякував їм за роботу.

Він також відзначив працівників поліції: підполковник Валентин Мельник, підполковник Ігор Підлісний, полковник Ярослав Костів.

"По черзі керували групами вибухотехнічної служби — 10-15 груп — у Харківській області. З вересня 22-го року і по цей час — на звільненій від окупанта території. Дуже ефективно. Дякую вам!" — сказав Зеленський.

Глава держави подякував всім, хто працює заради безпеки України та тим, хто б’ється заради нашої держави.

"Слава вам, воїни! Слава всім, хто знищує окупанта! Слава всім, хто підтримує Україну!" — додав Президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський опублікував вражаючі фото українських захисників і захисниць. Голова держави заявив, що Україна пишається своїми воїнами.

Також ми писали, що у п'ятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Ключове питання, що обговорювали на зустрічі, стосувалося перевірки військкоматів.