Зеленский выступил в парламенте Дании: что сказал Президент Украины

Владимир Зеленский выступил в парламенте Дании. Фото: ОП

В понедельник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Дании. Глава украинского государства, в частности, выступил перед председателями Фолькетинга (однопалатный парламент).

Об этом сообщает сам Владимир Зеленский.

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Выступление Зеленского в Дании

Прежде всего, глава государства поблагодарил Данию за поддержку против вооруженной агрессии РФ. В частности, за создание Фонда поддержки Украины и решение дополнительно финансировать его военный компонент до 2028 года.

Зеленский в Дании. Фото: ОП

Также Зеленский оценил передачу Данией истребителей F-16 Украине.

"Я благодарен всем вам за содействие в организации обучения украинских пилотов и за согласие передать Украине F-16, стоящим на вооружении ваших Вооруженных сил", — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, украинский лидер отметил помощь Дании украинским беженцам.

Зеленский в Дании. Фото: ОП

"Между нашими странами — большое расстояние, но нет никакой дистанции между нашими народами. Вы очень помогли нашим людям, вынужденным переселенцам. Приняли их как родных. И это большая победа вашей великой страны", — поблагодарил Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 20 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры обсудили ситуацию на поле боя и побывали на базе ВВС страны, где ознакомились с особенностями эксплуатации и обслуживания истребителей F-16.

Добавим, что после поездки в Нидерланды глава государства прилетел в Данию. Основная тема обсуждения — поставка истребителей F-16 Украине.