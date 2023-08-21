Зеленський виступив у парламенті Данії: що сказав Президент України

Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Данії. Фото: ОП

У понеділок, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Данії. Глава української держави, зокрема, виступив перед головами Фолькетингу (однопалатний парламент).

Про це повідомляє сам Володимир Зеленський.

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Виступ Зеленського у Данії

Перш за все, глава держави подякував Данії за підтримку проти збройної агресії РФ. Зокрема, за створення Фонду підтримки України і рішення додатково фінансувати його військовий компонент до 2028 року.

Зеленський у парламенті Данії. Фото: ОП

Також Зеленський оцінив передачу Данією винищувачі F-16 Україні.

"Я вдячний усім вам за сприяння в організації навчання українських пілотів і за згоду передати Україні F-16, що стоять на озброєнні ваших Збройних сил", — наголосив Зеленський.

Окрім цього український лідер відзначив допомогу Данії українським біженцям.

Зеленський у парламенті Данії. Фото: ОП

"Між нашими країнами — чимала відстань, але немає жодної дистанції між нашими народами. Ви дуже допомогли нашим людям, вимушеним переселенцям. Прийняли їх як рідних. І це велика перемога вашої великої країни", — подякував Зеленський.

Нагадаємо, у неділю, 20 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Лідери обговорили ситуацію на полі бою та побували на базі ВПС країни, де ознайомилися з особливостями експлуатації та обслуговування винищувачів F-16.

Додамо, що після поїздки до Нідерландів глава держави прилетів до Данії. Основна тема обговорення — постачання винищувачів F-16 Україні.