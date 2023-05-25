Зеленский вручил награды воинам-связистам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 25 мая, Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Глава государства также вручил связистам награды.

Об этом сообщили на сайте Зеленского.

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Речь Зеленского

Украинский лидер поздравил связистов с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу.

"Сегодня важно прежде всего поблагодарить каждого и каждую, кто обеспечивает надежной связью наших людей, Украину, нашу оборону — всех украинцев. Кто защищает линии связи, восстанавливает поврежденную связь, кто защищает киберпространство нашего государства. Все это буквально соединяет украинцев, позволяет нашим воинам и Украине быть эффективными в обороне, а нашим людям — просто понимать, что происходит, и слышать, видеть своих родных и близких", — подчеркнул Зеленский.

Присутствовавшие на мероприятии почтили минутой молчания работников ГСССЗИ и всех украинцев, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Зеленский вспомнил о работе Госслужбы специальной связи и защиты информации в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Работа службы спецсвязи — комплексная. И это не только связь как таковая. Я помню вашу работу в первые дни полномасштабного вторжения, направленную на то, чтобы не дать возможности врагу поразить каким-либо образом наше киберпространство. Я точно понимаю, что вы делаете все возможное в направлении радиоэлектронной разведки", — сказал Зеленский.

Награды для связистов

Глава государства вручил государственные награды работникам Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Они получили медали "За безупречную службу" ІІІ степени, "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества".

Украинские воины-связисты. Фото: president.gov.ua

Зеленский ознакомился с техникой

Украинский лидер осмотрел современные цифровые средства, предназначенные для обеспечения защищенной связью высших должностных лиц государства в полевых пунктах управления. Он также ознакомился с техническими характеристиками ударных и разведывательных БпЛА.

Зеленский и воины-связисты. Фото: president.gov.ua

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем главы Службы безопасности Украины. Им стал бывший глава подразделения детективов НАБУ.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 24 мая, собрал Ставку Верховного Главнокомандующего. Информацию о текущей оперативной обстановке предоставили Главное командование, Главное управление разведки Министерства обороны, а также командиры Оперативных объединений украинских войск "Хортица" и "Таврия".