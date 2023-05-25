Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський вручив нагороди воїнам-зв'язківцям arrow

Зеленський вручив нагороди воїнам-зв'язківцям

25 травня 2023 14:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський вручив нагороди воїнам-зв'язківцям
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 25 травня, Президент Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Глава держави також вручив зв'язківцям нагороди.

Про це повідомили на сайті Зеленського.

Читайте також:

Промова Зеленського 

Український лідер привітав зв’язківців із професійним святом і подякував їм за роботу.

"Сьогодні важливо передусім подякувати кожному й кожній, хто забезпечує надійним зв’язком наших людей, Україну, нашу оборону — всіх українців. Хто захищає лінії зв’язку, відновлює пошкоджений зв’язок, хто захищає кіберпростір нашої держави. Все це буквально з’єднує українців, дає змогу нашим воїнам і Україні бути ефективними в обороні, а нашим людям — просто розуміти, що відбувається, й чути, бачити своїх рідних і близьких", — наголосив Зеленський.

Присутні на заході вшанували хвилиною мовчання працівників ДССЗЗІ та всіх українців, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 

Зеленський пригадав роботу Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Робота служби спецзвʼязку — комплексна. І це не лише зв’язок як такий. Я пам’ятаю вашу роботу в перші дні повномасштабного вторгнення, спрямовану на те, щоб не дати змоги ворогу уразити будь-яким чином наш кіберпростір. Я точно розумію, що ви робите все можливе в напрямі радіоелектронної розвідки", — сказав Зеленський.

Нагороди для зв'язківців

Глава держави вручив державні нагороди працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Вони отримали медалі "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни".

Украинские связисты
Українські воїни-зв'язківці. Фото: president.gov.ua

Зеленський ознайомився з технікою 

Український лідер оглянув сучасні цифрові засоби, що призначені для забезпечення захищеним зв’язком найвищих посадових осіб держави у польових пунктах управління. Він також ознайомився з технічними характеристиками ударних і розвідувальних БпЛА. 

Зеленский и украинские связисты
Зеленський та воїни-зв'язківці. Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України. Ним став колишній очільник підрозділу детективів НАБУ.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у середу, 24 травня, зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача. Інформацію про поточну оперативну обстановку надали Головне командування, Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також командири Оперативних об'єднань українського війська "Хортиця" та "Таврія".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB