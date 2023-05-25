Зеленський вручив нагороди воїнам-зв'язківцям

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Сьогодні, 25 травня, Президент Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Глава держави також вручив зв'язківцям нагороди.

Про це повідомили на сайті Зеленського.

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Промова Зеленського

Український лідер привітав зв’язківців із професійним святом і подякував їм за роботу.

"Сьогодні важливо передусім подякувати кожному й кожній, хто забезпечує надійним зв’язком наших людей, Україну, нашу оборону — всіх українців. Хто захищає лінії зв’язку, відновлює пошкоджений зв’язок, хто захищає кіберпростір нашої держави. Все це буквально з’єднує українців, дає змогу нашим воїнам і Україні бути ефективними в обороні, а нашим людям — просто розуміти, що відбувається, й чути, бачити своїх рідних і близьких", — наголосив Зеленський.

Присутні на заході вшанували хвилиною мовчання працівників ДССЗЗІ та всіх українців, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Зеленський пригадав роботу Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Робота служби спецзвʼязку — комплексна. І це не лише зв’язок як такий. Я пам’ятаю вашу роботу в перші дні повномасштабного вторгнення, спрямовану на те, щоб не дати змоги ворогу уразити будь-яким чином наш кіберпростір. Я точно розумію, що ви робите все можливе в напрямі радіоелектронної розвідки", — сказав Зеленський.

Нагороди для зв'язківців

Глава держави вручив державні нагороди працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Вони отримали медалі "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни".

Українські воїни-зв'язківці. Фото: president.gov.ua

Зеленський ознайомився з технікою

Український лідер оглянув сучасні цифрові засоби, що призначені для забезпечення захищеним зв’язком найвищих посадових осіб держави у польових пунктах управління. Він також ознайомився з технічними характеристиками ударних і розвідувальних БпЛА.

Зеленський та воїни-зв'язківці. Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України. Ним став колишній очільник підрозділу детективів НАБУ.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у середу, 24 травня, зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача. Інформацію про поточну оперативну обстановку надали Головне командування, Головне управління розвідки Міністерства оборони, а також командири Оперативних об'єднань українського війська "Хортиця" та "Таврія".