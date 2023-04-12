Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Зеленский принял участие в мероприятиях в честь выпуска курсантов учреждений системы МВД Украины arrow

Зеленский принял участие в мероприятиях в честь выпуска курсантов учреждений системы МВД Украины

12 апреля 2023 17:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский принял участие в мероприятиях в честь выпуска курсантов учреждений системы МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и выпускник учреждения высшего образования системы МВД. Фото: Офис Президента
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях по случаю выпуска курсантов высшего образования системы Министерств внутренних дел. Всего закончили обучение 2607 офицеров полиции и 414 специалистов ГСЧС.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Подробности

"Каждый, кто выбирает профессию правоохранителя или спасателя, получает возможность делать Украину сильнее в определяющем. В том, что больше всего отличает нас от врага, от государства-зла: в защите людей, в защите самой основы жизни — безопасной, нормальной", — подчеркнул глава страны.

По словам Зеленского, он знает, что среди выпускников есть те, кто будет нести службу в прифронтовых и приграничных регионах — Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также на Донбассе. К тому же Президент Украины рассказал, что среди них также есть те, кто присоединяется к новой штурмовой бригаде "Лють".

"Я благодарю вас за смелость выбрать именно такой профессиональный путь! Искренне желаю каждому и каждой из вас крепости, которая была бы равнозначна крепости всей нашей Украины. И достоинства, чтобы украинцы могли гордиться вами и надеяться на вас", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео казни украинского военного российским оккупантом. Он подчеркнул, что захватчики будут отвечать за свои преступления.

Также мы писали, что Верховной Раде предложили остановить соглашение между Украиной и Беларусью о защите государственных секретов. Законопроект зарегистрировал Президент Владимир Зеленский.

Добавим, в понедельник, 10 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на фронте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB