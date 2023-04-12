Зеленский принял участие в мероприятиях в честь выпуска курсантов учреждений системы МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и выпускник учреждения высшего образования системы МВД. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях по случаю выпуска курсантов высшего образования системы Министерств внутренних дел. Всего закончили обучение 2607 офицеров полиции и 414 специалистов ГСЧС.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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"Каждый, кто выбирает профессию правоохранителя или спасателя, получает возможность делать Украину сильнее в определяющем. В том, что больше всего отличает нас от врага, от государства-зла: в защите людей, в защите самой основы жизни — безопасной, нормальной", — подчеркнул глава страны.

По словам Зеленского, он знает, что среди выпускников есть те, кто будет нести службу в прифронтовых и приграничных регионах — Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также на Донбассе. К тому же Президент Украины рассказал, что среди них также есть те, кто присоединяется к новой штурмовой бригаде "Лють".

"Я благодарю вас за смелость выбрать именно такой профессиональный путь! Искренне желаю каждому и каждой из вас крепости, которая была бы равнозначна крепости всей нашей Украины. И достоинства, чтобы украинцы могли гордиться вами и надеяться на вас", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео казни украинского военного российским оккупантом. Он подчеркнул, что захватчики будут отвечать за свои преступления.

Также мы писали, что Верховной Раде предложили остановить соглашение между Украиной и Беларусью о защите государственных секретов. Законопроект зарегистрировал Президент Владимир Зеленский.

Добавим, в понедельник, 10 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на фронте.