Зеленський взяв участь в заходах з нагоди випуску курсантів закладів системи МВС України

Президент України Володимир Зеленський та випусник закладу вищої освіти системи МВС. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистих заходах з нагоди випуску курсантів закладів вищої освіти системи Міністерств внутрішніх справ. Загалом закінчили навчання 2607 офіцерів поліції та 414 фахівців ДСНС.

Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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"Кожен, хто обирає професію правоохоронця чи рятувальника, отримує можливість робити Україну сильнішою у визначальному. У тому, що найбільше відрізняє нас від ворога, від держави-зла: у захисті людей, у захисті самої основи життя — безпечного, нормального", — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, він знає, що серед випускників є ті, хто буде нести службу в прифронтових і прикордонних регіонах — Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях, а також на Донбасі. До того ж Президент України розповів, що серед них також є ті, хто приєднується до нової штурмової бригади "Лють".

"Я дякую вам за сміливість обрати саме такий професійний шлях! Щиро бажаю кожному і кожній із вас міцності, яка була б рівнозначна міцності всієї нашої України. Та гідності, щоб українці могли пишатися вами й надіятися на вас", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував відео страти українського військового російським окупантом. Він наголосив, що загарбники будуть відповідати за свої злочини.

Також ми писали, що Верховній Раді України запропонували зупинити угоду між Україною та Білоруссю про захист державних секретів. Законопроєкт зареєстрував Президент Володимир Зеленський.

Додамо, у понеділок, 10 квітня, Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Сторони обговорили низку питань, зокрема ситуацію на фронті.