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Зеленский призывает Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас, — CNN

4 июля 2023 04:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленский призывает Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас, — CNN
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО "сейчас". Даже если членство наступит только после войны.

Об этом пишет агентство CNN.

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В разговоре с CNN Зеленский сказал, что Байден "принимает решение" о том, будет ли Украина в НАТО или нет.

"Он поддерживает наше будущее у НАТО, но приглашение сейчас было бы огромной мотивацией для украинских солдат", — сказал Зеленский в интервью.

При этом украинский Президент добавил, что понимает, что Украина "никогда не будет у НАТО, пока не закончится война".

Отметим, что Украина может получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. Он пройдет с 11 по 12 июля. Известно, что его посетит Джо Байден.

Напомним, глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что контрнаступление против российских оккупантов сложно из-за наземных мин и других препятствий. По его словам, бойцы ВСУ действуют с осторожностью, потому это правильно.

Также мы писали, что в Вильнюсе Североатлантический союз должен продемонстрировать стальную волю, неразрывное единство и силу духа. НАТО должна предоставить четкий зеленый свет для вступления Украины в Альянс в последней временной перспективе. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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