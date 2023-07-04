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Зеленський закликає Байдена запросити Україну до НАТО зараз, — CNN

4 липня 2023 04:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленський закликає Байдена запросити Україну до НАТО зараз, — CNN
Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО "зараз". Навіть якщо членство настане лише після війни.

Про це пише агенція CNN.

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У розмові з CNN Зеленський сказав, що Байден "приймає рішення" про те, чи буде Україна в НАТО чи ні.

"Він підтримує наше майбутнє в НАТО, але запрошення зараз було б величезною мотивацією для українських солдатів", — сказав Зеленський в інтерв’ю.

При цьому український Президент додав, що розуміє, що Україна "ніколи не буде в НАТО, поки не закінчиться війна".

Зауважимо, Україна може отримати офіційне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. Він відбудеться з 11 по 12 липня. Відомо, що його відвідає Джо Байден.

Нагадаємо, очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що контрнаступ проти російських окупантів є складним через наземні міни та інші перешкоди. За його словами, бійці ЗСУ діють з обережністю, тому це правильно.

Також ми писали, що у Вільнюсі Альянс має продемонструвати сталеву волю, нерозривну єдність і силу духу. НАТО має подати чітке зелене світло для вступу України до Альянсу в останній часовій перспективі. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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