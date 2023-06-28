Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в ВР. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости наконец-то легализовать в Украине медицинский каннабис, чтобы помогать украинцам преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Кроме того, в стране следует развивать отрасль ментальной и физической реабилитации.

Об этом Владимир Зеленский заявил 28 июня во время выступления в Верховной Раде.

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"Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что все лучшие мировые практики должны применяться в Украине, чтобы украинцам не приходилось терпеть боль, стресс и травмы войны.

Также глава государства подчеркнул необходимость развивать в Украине отрасль ментальной и физической реабилитации, что касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров.

Что такое медицинский каннабис

Врачи применяют растение Cánnabis sativa или выделенные из него химические вещества для облегчения боли пациентов или лечения заболеваний, связанных с нарушением работы нервной системы.

Растение конопли содержит более 100 различных психотропных веществ — каннабиноидов, по-разному влияющих на организм человека. В медицине используются только два типа каннабиноидов, два соединения — каннабидол и дельта-9-тетрагидроканабидол (ТГК).

Канабидол не является психотропным веществом, а ТГК обладает незначительными "пьянящими свойствами". Исследователь из Медицинской школы Гарварда Питер Гринспун утверждает, что соотношение каннабидола и ТГК в растениях конопли отличают сорта медицинского и немедицинского каннабиса. Растения, содержащие много каннабидола, практически не имеют ТГК, поэтому при употреблении медицинского каннабиса пациенты редко или вообще не испытывают "опьянения".

Напомним, в ВР еще в 2021 году зарегистрировали законопроект № 5596 о регулировании обращения конопли исключительно в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Его бытовое употребление останется вне закона.