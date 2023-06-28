Зеленський закликав депутатів легалізувати медичний канабіс в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступає у ВР. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс, щоб допомагати українцям долати "біль, стрес і травми війни". Окрім того, в країні потрібно розвивати галузь ментальної та фізичної реабілітації.

Про це Володимир Зеленський заявив 28 червня під час виступу у Верховній Раді.

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Легалізація канабісу в Україні

"Ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво", — наголосив Зеленський.

Він додав, що всі кращі світові практики повинні бути застосовані в Україні, аби українцям не доводилось терпіти біль, стрес і травми війни.

Також глава держави підкреслив про необхідність розвивати в Україні галузь ментальної та фізичної реабілітації, що стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів.

Що таке медичний канабіс

Лікарі застосовують рослину Cánnabis satíva чи виділені з неї хімічні речовини для полегшення болю пацієнтів або лікування захворювань, пов’язаних з порушенням роботи нервової системи.

Рослина конопель містить понад 100 різних психотропних речовин — канабіноїдів, які по-різному впливають на організм людини. У медицині використовуються лише два типи канабіноїдів, дві сполуки — канабідол і дельта-9-тетрагідроканабідол (ТГК).

Канабідол не є психотропною речовиною, а ТГК має незначні "п’янкі властивості". Дослідник із Медичної школи Гарварду Пітер Ґрінспун стверджує, що співвідношення канабідолу і ТГК у рослинах конопель відрізняють сорти медичного та немедичного канабісу. Рослини, які містять багато канабідолу, практично не мають ТГК, тому при вживанні медичного канабісу пацієнти рідко або взагалі не відчувають "сп’яніння".

Нагадаємо, у ВР ще 2021 року зареєстрували законопроєкт № 5596 про регулювання обігу конопель виключно в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Його побутове вживання залишиться поза законом.