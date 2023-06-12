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Зеленский утсановил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом

12 июня 2023 15:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский утсановил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 12 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне. Документ был возвращен в ВРУ с подписью украинского гаранта сегодня, в понедельник.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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Как сообщала Верховная Рада Украины, принятие законопроекта №9278 "О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" состоялось 29 мая.

Сегодня Владимир Зеленский подписал этот закон. По закону День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне является выходным днем.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что представители Международного уголовного суда уже посетили затопленную в результате российского теракта Херсонщину. Работа по расследованию катастрофы в результате подрыва Каховской ГЭС уже началась. Зеленский подчеркнул, что российские террористы должны понести ответственность, чтобы в мире больше не было повторений подобного зла. Президент также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день удалось спасти около четырех тысяч человек с затопленных территорий.

Добавим, сегодня украинские военные сообщили об освобождении от оккупантов трех населенных пунктов в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые сейчас несут службу на передовой.

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