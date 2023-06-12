Зеленський запровадив 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: google.com

Сьогодні, 12 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Документ було повернуто до ВРУ з підписом українського гаранта сьогодні, у понеділок.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Як повідомляла Верховна Рада України, ухвалення законопроєкту №9278 "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" відбулось 29 травня.

Сьогодні ж Володимир Зеленський підписав цей закон. Згідно із законом, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є вихідним днем.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, Володимир Зеленський заявив, що представники Міжнародного кримінального суду уже відвідали затоплену внаслідок російського теракту Херсонщину. Робота щодо розслідування катастрофи внаслідок підриву Каховської ГЕС вже почалася. Зеленський наголосив, що російські терористи повинні понести відповідальність, щоб у світі більше не було повторень подібного зла.Президент також повідомив, що станом на сьогодні вдалося врятувати близько чотирьох тисяч людей із затоплених територій.

Додамо, сьогодні українські військові повідомили про звільнення від окупантів трьох населених пунктів на Донеччині. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку українським воїнам, які зараз несуть службу на передовій.