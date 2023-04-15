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Зеленский ввел новые санкции против российских спортсменов и юрлиц

15 апреля 2023 16:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский ввел новые санкции против российских спортсменов и юрлиц
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 438 физическим лицам и 254 юридическим. Глава государства уже подписал соответствующие указы.

Об этом говорится в указах №227/2023 и №228/2023 на сайте Зеленского.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", — говорится в указе.

Согласно указу №227/2023, Зеленский ввел в действие решение о применении и внесении изменений в персональные санкции в отношении 351 физического лица — граждан России, в том числе ученых и предпринимателей. Также ограничения были введены против 254 юридических лиц, среди которых — общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-цифровые решения", "РТ-Инвест транспортные системы" и "Группа компаний "Иннотех", акционерные общества "Икс-Холдинг" и "Софтлайн трейд".

Указом №228/2023 глава государства ввел в действие решение о применении персональных санкций в отношении 87 граждан России, Беларуси и Украины.

Ограничения были применены против дочери министра обороны РФ Ксении Шойгу, министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука, фигуриста из РФ Ильи Авербуха, гимнастки Светланы Хоркиной и других.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2981-IX о защите пенсионных прав для граждан, проживающих на территории временно оккупированных территорий (ВОТ) или в зонах боевых действий. Закон определяет порядок назначения пенсии при условии, когда граждане не могут нормально обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых председателей Сумской и Луганской областных военных администраций.

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