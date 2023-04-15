Зеленський запровадив нові санкції проти російських спортсменів та юросіб

Президент України Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 438 фізичних осіб та 254 юридичних. Глава держави вже підписав відповідні укази.

Про це йдеться в указах №227/2023 та №228/2023 на сайті Зеленського.

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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", — йдеться в указі.

Згідно з указом №227/2023, Зеленський увів у дію рішення про застосування та внесення змін до персональних санкцій стосовно 351 фізичної особи — громадян Росії, зокрема науковців і підприємців. Також обмеження було запроваджено проти 254 юридичних осіб, серед яких — товариства з обмеженою відповідальністю "Газпромнафта-цифрові рішення", "РТ-Інвест транспортні системи" та "Група компаній "Іннотех", акціонерні товариства "Ікс-Холдинг" і "Софтлайн трейд".

Указом №228/2023 глава держави увів у дію рішення про застосування персональних санкцій до 87 громадян Росії, Білорусі та України.

Обмеження застосовано проти доньки міністра оборони РФ Ксенії Шойгу, міністра спорту та туризму Білорусі Сергія Ковальчука, фігуриста з РФ Іллі Авербуха, гімнастки Світлани Хоркіної та інших.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2981-ІХ щодо захисту пенсійних прав для громадян, які проживають на території тимчасово окупованих територій (ТОТ) або в зонах бойових дій. Закон визначає порядок призначення пенсії за умов, коли громадяни не можуть нормально звернутися до органів Пенсійного фонду для оформлення пенсії.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових голів Сумської та Луганської обласних військових адміністрацій.