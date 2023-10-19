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Зеленский увеличил финансирование оборонного сектора на 300 млрд. гривен

19 октября 2023 18:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский увеличил финансирование оборонного сектора на 300 млрд. гривен
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому расходы государственного бюджета в 2023 году увеличивают более чем на 300 млрд гривен. Большинство средств будет направлено на оборонный сектор Украины.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

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Согласно тексту закона от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, всего расходы увеличивают на 322,6 млрд. гривен. Из них 303 млрд. средств предусмотрено для военно-оборонного сектора страны.

Следовательно, все военно-силовые ведомства и другие государственные учреждения Украины получат следующие средства:

  • 211 млрд гривен — Министерство обороны Украины;
  • 79 млрд гривен — Министерство внутренних дел Украины;
  • 16,5 млрд гривен — Министерство соцполитики Украины;
  • 1,3 млрд гривен — Министерство иностранных дел Украины;
  • 4,3 млрд гривен — Министерство стратегической промышленности Украины;
  • 4,2 млрд гривен — Служба безопасности Украины;
  • 2,5 млрд гривен — Главное управление разведки;
  • 2,1 млрд гривен — Государственная спецслужба транспорта Минобороны;
  • 570,2 млн гривен — Госспецсвязи;
  • 500,7 млн гривен — Служба внешней разведки;
  • 230,5 млн гривен — Управление государственной охраны;
  • 151 млн гривен — вознаграждение курсантам системы МВД.

Согласно распределению, расходы госбюджета впервые составят более 3,39 трлн гривен.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский показал, как идет восстановление Киевской области. Также президент заявил, что начнет переговоры с Норвегией по предоставлению Украине гарантий безопасности.

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