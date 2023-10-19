Зеленський збільшив фінансування оборонного сектору на 300 млрд гривень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким видатки державного бюджету у 2023 році збільшують на понад 300 млрд гривень. Більшість коштів буде спрямовано на оборонний сектор України.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

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Згідно з текстом закону від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, всього витрати збільшують на 322,6 млрд гривень. З них 303 млрд коштів передбачено для військово-оборонного сектору країни.

Відтак всі військово-силові відомства та інші державні установи України отримають наступні кошти:

211 млрд гривень — Міністерство оборони України;

79 млрд гривень — Міністерство внутрішніх справ України;

16,5 млрд гривень — Міністерство соцполітики України;

1,3 млрд гривень — Міністерство закордонних справ України;

4,3 млрд гривень — Міністерство стратегічної промисловості України;

4,2 млрд гривень — Служба безпеки України;

2,5 млрд гривень — Головне управління розвідки;

2,1 млрд гривень — Державна спецслужба транспорту Міноборони;

570,2 млн гривень — Держспецзв'язку;

500,7 млн гривень — Служба зовнішньої розвідки;

230,5 млн гривень — Управління державної охорони;

151 млн гривень — винагорода курсантам системи МВС.

Згідно з розподіленням, витрати держбюджету вперше становитимуть понад 3,39 трлн гривень.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський показав, як триває відновлення Київської області. Також президент заявив, що розпочне переговори з Норвегією щодо надання Україні гарантій безпеки.