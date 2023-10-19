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Зеленський збільшив фінансування оборонного сектору на 300 млрд гривень

19 жовтня 2023 18:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський збільшив фінансування оборонного сектору на 300 млрд гривень
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким видатки державного бюджету у 2023 році збільшують на понад 300 млрд гривень. Більшість коштів буде спрямовано на оборонний сектор України.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

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Згідно з текстом закону від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, всього витрати збільшують на 322,6 млрд гривень. З них 303 млрд коштів передбачено для військово-оборонного сектору країни.

Відтак всі військово-силові відомства та інші державні установи України отримають наступні кошти:

  • 211 млрд гривень — Міністерство оборони України;
  • 79 млрд гривень — Міністерство внутрішніх справ України;
  • 16,5 млрд гривень — Міністерство соцполітики України;
  • 1,3 млрд гривень — Міністерство закордонних справ України;
  • 4,3 млрд гривень — Міністерство стратегічної промисловості України;
  • 4,2 млрд гривень — Служба безпеки України;
  • 2,5 млрд гривень — Головне управління розвідки;
  • 2,1 млрд гривень — Державна спецслужба транспорту Міноборони;
  • 570,2 млн гривень — Держспецзв'язку;
  • 500,7 млн гривень — Служба зовнішньої розвідки;
  • 230,5 млн гривень — Управління державної охорони;
  • 151 млн гривень — винагорода курсантам системи МВС.

Згідно з розподіленням, витрати держбюджету вперше становитимуть понад 3,39 трлн гривень.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський показав, як триває відновлення Київської області. Також президент заявив, що розпочне переговори з Норвегією щодо надання Україні гарантій безпеки. 

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