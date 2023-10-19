Зеленський збільшив фінансування оборонного сектору на 300 млрд гривень
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким видатки державного бюджету у 2023 році збільшують на понад 300 млрд гривень. Більшість коштів буде спрямовано на оборонний сектор України.
Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.
Гроші на оборону
Згідно з текстом закону від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, всього витрати збільшують на 322,6 млрд гривень. З них 303 млрд коштів передбачено для військово-оборонного сектору країни.
Відтак всі військово-силові відомства та інші державні установи України отримають наступні кошти:
- 211 млрд гривень — Міністерство оборони України;
- 79 млрд гривень — Міністерство внутрішніх справ України;
- 16,5 млрд гривень — Міністерство соцполітики України;
- 1,3 млрд гривень — Міністерство закордонних справ України;
- 4,3 млрд гривень — Міністерство стратегічної промисловості України;
- 4,2 млрд гривень — Служба безпеки України;
- 2,5 млрд гривень — Головне управління розвідки;
- 2,1 млрд гривень — Державна спецслужба транспорту Міноборони;
- 570,2 млн гривень — Держспецзв'язку;
- 500,7 млн гривень — Служба зовнішньої розвідки;
- 230,5 млн гривень — Управління державної охорони;
- 151 млн гривень — винагорода курсантам системи МВС.
Згідно з розподіленням, витрати держбюджету вперше становитимуть понад 3,39 трлн гривень.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський показав, як триває відновлення Київської області. Також президент заявив, що розпочне переговори з Норвегією щодо надання Україні гарантій безпеки.
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