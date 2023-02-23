Зеленский 23 февраля встретился с делегацией глобальной парламентской сети Объединенные для Украины

Владимир Зеленский

В четверг, 23 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины" (United for Ukraine), в состав которой вошли представители парламентов 13 европейских стран и Европарламента.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Встреча с делегацией

"Провел встречу с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины" (United for Ukraine), в состав которой вошли представители парламентов 13 европейских стран и Европарламента. Благодарен за этот визит. Он является важным сигналом поддержки", — рассказал Президент.

Зеленский также добавил, что очень рад, что в Украины есть такие замечательные партнеры, которые помогают нашей стране не потерять свою независимость и жизнь наших людей. Ведь люди — это наш самый большой приоритет.

Напомним, 23 февраля на Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании Педро Санчеса.

"На Аллее смелости открыли именную табличку в честь Премьер-министра Испании Педро Санчеса. Мы чувствуем солидарность Испании с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за всю помощь и поддержку", — рассказал глава государства.