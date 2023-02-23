Зеленский 23 февраля встретился с делегацией глобальной парламентской сети Объединенные для Украины

Зеленский встретился с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины"
В четверг, 23 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины" (United for Ukraine), в состав которой вошли представители парламентов 13 европейских стран и Европарламента.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.
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Встреча с делегацией
"Провел встречу с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины" (United for Ukraine), в состав которой вошли представители парламентов 13 европейских стран и Европарламента. Благодарен за этот визит. Он является важным сигналом поддержки", — рассказал Президент.
Зеленский также добавил, что очень рад, что в Украины есть такие замечательные партнеры, которые помогают нашей стране не потерять свою независимость и жизнь наших людей. Ведь люди — это наш самый большой приоритет.
Напомним, 23 февраля на Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании Педро Санчеса.
"На Аллее смелости открыли именную табличку в честь Премьер-министра Испании Педро Санчеса. Мы чувствуем солидарность Испании с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за всю помощь и поддержку", — рассказал глава государства.