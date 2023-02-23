Зеленський 23 лютого зустрівся із делегацією глобальної парламентської мережі Об’єднані для України

Володимир Зеленський

У четвер, 23 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією глобальної парламентської мережі "Об’єднані для України" (United for Ukraine), до складу якої увійшли представники парламентів 13 європейських країн та Європарламенту.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Зустріч із делегацією

"Провів зустріч із делегацією глобальної парламентської мережі "Об’єднані для України" (United for Ukraine), до складу якої увійшли представники парламентів 13 європейських країн та Європарламенту. Вдячний за цей візит. Він є важливим сигналом підтримки", — розповів Президент.

Зеленський також додав, що дуже радий, що Україна має таких чудових партнерів, які допомагають нашій країні не втратити свою незалежність і життя наших людей. Адже люди — це наш найбільший пріоритет.

Нагадаємо, 23 лютого на Алеї сміливості в Києві відкрили табличку на честь прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

"На Алеї сміливості відкрили іменну табличку на честь Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Ми відчуваємо солідарність Іспанії з перших днів повномасштабної війни. Дякую за всю допомогу й підтримку", — розповів глава держави.