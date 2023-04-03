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Зеленский встретился с генсеком Совета Европы: что обсудили

3 апреля 2023 20:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Владимир Зеленский и Мария Пейчинович-Бурич
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Она уже второй раз с начала полномасштабной войны посещает страну.

Об этом рассказал Зеленский в своем Telegram-канале.

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"Во время встречи мы подробно обсудили работу на международном юридическом фронте по привлечению россии к ответственности за преступление агрессии против Украины, все военные преступления и преступления против человечности", — сообщил Зеленский.

Напомним, 3 апреля в Украину прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. В Киеве темой для обсуждения было привлечение российских военных к ответственности за преступления против украинцев.

Также мы писали, что в Черниговской области Владимир Зеленский встретился с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком. Обсудили актуальные вопросы.

Добавим, в ходе рабочей поездки в Черниговскую область Президент Владимир Зеленский посетил военный госпиталь и пообщался с защитниками Украины. Там военные проходят лечение после ранений, которые они получили во время боевых действий, в частности на Донецком направлении.

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