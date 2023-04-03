Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи: що обговорили

Володимир Зеленський та Марія Пейчинович-Бурич

Сьогодні, 3 квітня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Вона вже вдруге з початку повномасштабної війни відвідує країну.

Про це розповів Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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"Під час зустрічі ми докладно обговорили роботу на міжнародному юридичному фронті з притягнення росії до відповідальності за злочин агресії проти України, усі воєнні злочини та злочини проти людяності", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 3 квітня в Україну прибула генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. В Києві темою для обговорення було притягнення російських військових до відповідальності за злочини проти українців.

Також ми писали, що на Чернігівщині Володимир Зеленський зустрівся з віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком. Обговорили актуальні питання.

Додамо, під час робочої поїздки в Чернігівську область Президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь і поспілкувався із захисниками України. Там військові проходять лікування після поранень, яких вони зазнали під час бойових дій, зокрема на Донецькому напрямку.