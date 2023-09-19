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Зеленский встретился с Нетаньяху в США: что обсудили

19 сентября 2023 23:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленский встретился с Нетаньяху в США: что обсудили
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Нью-Йорке началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Встреча Зеленского с Нетаньяху

В США проходит встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Встреча состоялась в рамках Генассамблеи ООН, которая продолжается в США.

Как сообщается, Зеленский будет сосредоточен на теме поставок средств противоракетной обороны.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Владимир Зеленский представит Формулу мира на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

Глава государства подчеркнул, что Формула не только об Украине. По его словам, более 140 государств и международных организаций полностью или частично его поддержали. Она предлагает решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены Россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами.

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