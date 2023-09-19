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Зеленський зустрівся з Нетаньяху в США: що обговорили

19 вересня 2023 23:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зеленський зустрівся з Нетаньяху в США: що обговорили
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Нью-Йорку розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Зустріч Зеленського з Нетаньяху

У США триває зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Зустріч відбувається у рамках Генасамблеї ООН, яка триває у США.

Як повідомляється, Зеленський буде зосереджений на темі постачання засобів протиракетної оборони.

Нагадаємо, 20 вересня, Президент України Володимир Зеленський представить Формулу миру на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Глава держави наголосив, що Формула не лише про Україну. За його словами, понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково її підтримали. Вона пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України й інших країн і можуть бути використані іншими агресорами.

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